Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки боевую бронированную машину HMMWV, 13 автомобилей, ВСУ потеряли более 80 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберисла, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Потери противника составили более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М777 американского производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.

