ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада"
2025-08-21T12:11:00+03:00
2025-08-21T12:11:00+03:00
2025-08-21T12:15:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка и Новый Мир в Харьковской области, Среднее и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
