https://ria.ru/20250821/sud-2036872140.html

Суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

Суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram* - РИА Новости, 21.08.2025

Суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram *, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T23:12:00+03:00

2025-08-21T23:12:00+03:00

2025-08-21T23:12:00+03:00

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram *, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Соответствующий иск был подан Кунцевским межрайонным прокурором города Москвы. Проведенная проверка, как указано в материалах, выявила в сети сайт, на котором была размещена информация о верификации интернет-аккаунтов в Instagram*, в том числе о способах получения так называемой "синей галочки". Заявителем было установлено, что верификация интернет-аккаунтов в Instagram осуществляется путем подключения платной подписки "Meta* Verified", что может способствовать финансированию Meta*, сообщается в материалах. Суд пришел к выводу, что размещенная информация носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации, в этой связи было принято решение признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению, заключается в материалах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250131/meta-1996672351.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество