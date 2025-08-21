Рейтинг@Mail.ru
17:14 21.08.2025 (обновлено: 17:36 21.08.2025)
Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело башкирского чиновника Дима Муслимова, который незаконно выписывал подчиненным материальную помощь, часть которой они отдавали ему. Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 15 годам. Защита чиновника дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить приговор. И госорган действительно увидел в нем нарушения. "Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью", — говорится в документе. Суд указал, что чиновник злоупотреблял полномочиями, но не брал взятки. Муслимов не чинил своим подчиненным препятствий, не угрожал увольнением, а, получив деньги, не оказывал им никакого покровительства. &quot;Установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера&quot;, — решил суд.Он отменил решение и направил дело на пересмотр.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело башкирского чиновника Дима Муслимова, который незаконно выписывал подчиненным материальную помощь, часть которой они отдавали ему. Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 15 годам.
Защита чиновника дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить приговор. И госорган действительно увидел в нем нарушения.
"Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью", — говорится в документе.
Суд указал, что чиновник злоупотреблял полномочиями, но не брал взятки. Муслимов не чинил своим подчиненным препятствий, не угрожал увольнением, а, получив деньги, не оказывал им никакого покровительства.
"Установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера", — решил суд.

Он отменил решение и направил дело на пересмотр.
