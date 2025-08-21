Бизнесмен рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны

Рейтинг@Mail.ru
16:10 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, формально записанной на него, следует из искового заявления Генеральной прокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи". Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, фигурантом которого является и Бородин. "Допрошенные Бородин С.В. и Петров А.П. показали, что фактическим владельцем названных объектов недвижимости и транспортных средств является Иванов Т.В. Также данные обстоятельства подтверждаются сведениями ДВКР ФСБ России, ФНС России и иными доказательствами… Таким образом, прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т.В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", - сообщается в иске. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
россия, сергей бородин, вадим иванов, тимур иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Россия, Сергей Бородин, Вадим Иванов, Тимур Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны антикварные ружья
