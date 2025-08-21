https://ria.ru/20250821/sud-2036767907.html

Бизнесмен рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны

Бизнесмен рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны - РИА Новости, 21.08.2025

Бизнесмен рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны

Бизнесмен Сергей Бородин рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, формально записанной на него, следует из искового... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:10:00+03:00

2025-08-21T16:10:00+03:00

2025-08-21T16:10:00+03:00

россия

сергей бородин

вадим иванов

тимур иванов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284653_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_1d28777e0fb5357e02bd2a141bf36a6a.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, формально записанной на него, следует из искового заявления Генеральной прокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи". Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, фигурантом которого является и Бородин. "Допрошенные Бородин С.В. и Петров А.П. показали, что фактическим владельцем названных объектов недвижимости и транспортных средств является Иванов Т.В. Также данные обстоятельства подтверждаются сведениями ДВКР ФСБ России, ФНС России и иными доказательствами… Таким образом, прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т.В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", - сообщается в иске. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.

https://ria.ru/20250821/rossiya-2036764568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей бородин, вадим иванов, тимур иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия