Бизнесмен рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны
Бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин рассказал следствию о недвижимости бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, формально записанной на него, следует из искового заявления Генеральной прокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, фигурантом которого является и Бородин.
"Допрошенные Бородин С.В. и Петров А.П. показали, что фактическим владельцем названных объектов недвижимости и транспортных средств является Иванов Т.В. Также данные обстоятельства подтверждаются сведениями ДВКР ФСБ России, ФНС России и иными доказательствами… Таким образом, прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т.В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", - сообщается в иске.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.