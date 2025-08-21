https://ria.ru/20250821/sud-2036765075.html
Суд запретил мемы про цыган, в том числе с цитатой из фильма "Большой куш"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил ряд разжигающих ненависть к цыганам сайтов, в том числе мемы с цитатой из фильма "Большой куш", сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. С соответствующим иском в суд обратился прокурор. Он указал, что изображения и статьи "содержат высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни и осложнение миграционной политики". Среди признанных судом к распространению в России изображений - мемы с цитатой "Ненавижу ... цыган" из фильма "Большой куш" Гая Ричи. Как указано в материалах, важной задачей является предотвращение любых форм дискриминации по национальной принадлежности и формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности.
