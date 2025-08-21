Рейтинг@Mail.ru
16:06 21.08.2025 (обновлено: 16:07 21.08.2025)
Суд запретил мемы про цыган, в том числе с цитатой из фильма "Большой куш"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил ряд разжигающих ненависть к цыганам сайтов, в том числе мемы с цитатой из фильма "Большой куш", сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. С соответствующим иском в суд обратился прокурор. Он указал, что изображения и статьи "содержат высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни и осложнение миграционной политики". Среди признанных судом к распространению в России изображений - мемы с цитатой "Ненавижу ... цыган" из фильма "Большой куш" Гая Ричи. Как указано в материалах, важной задачей является предотвращение любых форм дискриминации по национальной принадлежности и формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*
15 мая, 15:53
 
