Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну
Суд в Ереване продлил на 3 месяца арест архиепископу Галстаняну
Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Ереване продлил в четверг на три месяца арест политическому противнику премьера Армении Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну.
"Суд решил продлить арест Галстаняна на три месяца", - заявил в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян.
Защита архиепископа бойкотируют сегодняшнее заседание, протестуя против действий судьи.
Один из адвокатов Ваан Ованнисян заявил журналистам, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста без участия адвокатов незаконно.
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.
На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей. После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской