Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/sud-2036737063.html
Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну
Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну - РИА Новости, 21.08.2025
Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну
Суд в Ереване продлил в четверг на три месяца арест политическому противнику премьера Армении Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:06:00+03:00
2025-08-21T15:06:00+03:00
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025496329_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_e5269b5d2ddc25acf12055435c9719c2.jpg
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Ереване продлил в четверг на три месяца арест политическому противнику премьера Армении Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну. "Суд решил продлить арест Галстаняна на три месяца", - заявил в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян. Защита архиепископа бойкотируют сегодняшнее заседание, протестуя против действий судьи. Один из адвокатов Ваан Ованнисян заявил журналистам, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста без участия адвокатов незаконно. В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде. На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей. После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора". Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025291031.html
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027980662.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025496329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b4373a9fdd344ce52552f706c3bbf1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Суд в Ереване продлил арест архиепископу Галстаняну

Суд в Ереване продлил на 3 месяца арест архиепископу Галстаняну

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Ереване продлил в четверг на три месяца арест политическому противнику премьера Армении Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну.
"Суд решил продлить арест Галстаняна на три месяца", - заявил в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян.
Защита архиепископа бойкотируют сегодняшнее заседание, протестуя против действий судьи.
Один из адвокатов Ваан Ованнисян заявил журналистам, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста без участия адвокатов незаконно.
Задержание архиепископа Баграта Галстяна - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек
25 июня, 11:44
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.
На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей. После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Парламент Армении разрешил арестовать оппозиционного депутата
8 июля, 17:21
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала