https://ria.ru/20250821/stubb-2036854678.html

В США обрушились на Стубба из-за слов о России

В США обрушились на Стубба из-за слов о России - РИА Новости, 21.08.2025

В США обрушились на Стубба из-за слов о России

Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов о России, сообщает... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T20:11:00+03:00

2025-08-21T20:11:00+03:00

2025-08-21T20:11:00+03:00

в мире

финляндия

мария захарова

россия

дональд трамп

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008601314_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f7c855346b0bf85049697d87d797c586.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов о России, сообщает финское издание Iltalehti."Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — приводит издание слова профессора.По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионами на пути гуннов".Издание Iltalehti сообщило, что обратилось в канцелярию президента Финляндии по этому поводу, однако не получило комментариев.В понедельник Стубб на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено — так же, как оно было найдено в 1944 году.Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила сравнение возможного урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику финского президента "адом".Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По ее словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и ее союзников.

https://ria.ru/20250819/garantii-2036198523.html

https://ria.ru/20250819/stubb-2036198047.html

https://ria.ru/20250819/medinskiy-2036383524.html

финляндия

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, мария захарова, россия, дональд трамп, германия