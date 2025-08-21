В США обрушились на Стубба из-за слов о России
Iltalehti: профессор из США обвинил финского лидера Стубба в расизме
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов о России, сообщает финское издание Iltalehti.
"Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — приводит издание слова профессора.
По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионами на пути гуннов".
Издание Iltalehti сообщило, что обратилось в канцелярию президента Финляндии по этому поводу, однако не получило комментариев.
В понедельник Стубб на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено — так же, как оно было найдено в 1944 году.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила сравнение возможного урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику финского президента "адом".
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По ее словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и ее союзников.
