В США сделали неожиданное предложение по России
В США сделали неожиданное предложение по России - РИА Новости, 21.08.2025
В США сделали неожиданное предложение по России
Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News предложил пригласить Россию в альянс, передает Clash Report. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News предложил пригласить Россию в альянс, передает Clash Report."У меня есть идея: предложить России членство в НАТО", — заявил он.Герц добавил, что за это Трамп должен получить от Путина "все, что он хочет", в том числе прекращение боевых действий, экономическое сотрудничество и урегулирование территориальных споров."Я не считает себя сумасшедшим, потому что идея о членстве России в НАТО уже долгое время витает в политических кругах", — заключил Гетц.Ранее Трамп согласился с позицией Москвы по НАТО. На этой неделе он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, не желая видеть альянс у своих границ.
