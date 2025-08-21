Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданное предложение по России
22:53 21.08.2025
В США сделали неожиданное предложение по России
В США сделали неожиданное предложение по России - РИА Новости, 21.08.2025
В США сделали неожиданное предложение по России
Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News предложил пригласить Россию в альянс, передает Clash Report. РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
москва
мэтт гетц
нато
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News предложил пригласить Россию в альянс, передает Clash Report."У меня есть идея: предложить России членство в НАТО", — заявил он.Герц добавил, что за это Трамп должен получить от Путина "все, что он хочет", в том числе прекращение боевых действий, экономическое сотрудничество и урегулирование территориальных споров."Я не считает себя сумасшедшим, потому что идея о членстве России в НАТО уже долгое время витает в политических кругах", — заключил Гетц.Ранее Трамп согласился с позицией Москвы по НАТО. На этой неделе он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, не желая видеть альянс у своих границ.
россия
москва
в мире, россия, москва, мэтт гетц, нато
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News предложил пригласить Россию в альянс, передает Clash Report.
"У меня есть идея: предложить России членство в НАТО", — заявил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Трамп уволил аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
Вчера, 22:02
Герц добавил, что за это Трамп должен получить от Путина "все, что он хочет", в том числе прекращение боевых действий, экономическое сотрудничество и урегулирование территориальных споров.
"Я не считает себя сумасшедшим, потому что идея о членстве России в НАТО уже долгое время витает в политических кругах", — заключил Гетц.
Ранее Трамп согласился с позицией Москвы по НАТО. На этой неделе он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, не желая видеть альянс у своих границ.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа
Вчера, 07:23
 
