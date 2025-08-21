https://ria.ru/20250821/ssha-2036865952.html

Премьер Канады обсудил с Трампом торговые отношения

Премьер Канады обсудил с Трампом торговые отношения - РИА Новости, 21.08.2025

Премьер Канады обсудил с Трампом торговые отношения

Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил в четверг с президентом США Дональдом Трампом широкий круг вопросов, включая торговые отношения и мирный процесс по... РИА Новости, 21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил в четверг с президентом США Дональдом Трампом широкий круг вопросов, включая торговые отношения и мирный процесс по Украине, заявил офис канадского премьера. "Лидеры обсудили текущие торговые вызовы, возможности и общие приоритеты в новых отношениях между Канадой и США в сферах экономики и безопасности. Лидеры также обсудили, как развить лидерство президента для поддержки долгосрочного мира и безопасности для Украины и Европы", - говорится в заявлении офиса. Офис премьер-министра добавил, что Трамп и Карни условились снова поговорить в ближайшее время. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

