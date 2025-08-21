https://ria.ru/20250821/ssha-2036856231.html
Трамп намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что собирается принять участие в патрулировании улиц Вашингтона вместе с полицией и солдатами.
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что собирается принять участие в патрулировании улиц Вашингтона вместе с полицией и солдатами. "Я собираюсь сегодня вечером выйти, думаю, вместе с полицией и, конечно же, с военными. Так что мы займёмся делом. Национальная гвардия — молодцы. Они проделали фантастическую работу", - сказал Трамп радиоведущему Тодду Старнсу. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
