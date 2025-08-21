Рейтинг@Mail.ru
Советница мэра Нью-Йорка "накормила" журналистку чипсами с деньгами
20:17 21.08.2025
Советница мэра Нью-Йорка "накормила" журналистку чипсами с деньгами
в мире
нью-йорк (город)
сша
НЬЮ-ЙОРК, 21 авг – РИА Новости. Уинни Греко, экс-помощница мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и нынешняя советница его кампании по переизбранию, оказалась в центре скандала после того, как попыталась передать журналистке пакет чипсов с вложенными внутрь наличными, утверждает местное издание City. По данным СМИ, эпизод произошёл после предвыборного мероприятия мэра в Гарлеме: Греко настойчиво и не с первой попытки вручила корреспонденту издания Кэти Хонан пакет чипсов – а когда последняя открыла его, внутри нашла красный конверт "с купюрой в 100 долларов и несколько 20-долларовых банкнот" (точную сумму в редакции не посчитали). Журналистка издания после обнаружения необычной находки написала Греко, что не может принять подарок, и попросила забрать его. Ответа тем не менее не получила. Сама Греко, которую цитирует City, назвала инцидент "ошибкой" и "вопросом культуры" и извинилась. Адвокат Греко также объяснил произошедшее "культурным аспектом": "в китайской культуре деньги часто дарят другим в знак дружбы и благодарности". После соответствующего скандала Греко отстранили от предвыборной кампании мэра, где она, как утверждается, была волонтером. New York Post, тем не менее, называет ее "советницей". City обратилось к силовикам.
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
© AP Photo / Violet MendelsundУинни Греко
Уинни Греко. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 21 авг – РИА Новости. Уинни Греко, экс-помощница мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и нынешняя советница его кампании по переизбранию, оказалась в центре скандала после того, как попыталась передать журналистке пакет чипсов с вложенными внутрь наличными, утверждает местное издание City.
По данным СМИ, эпизод произошёл после предвыборного мероприятия мэра в Гарлеме: Греко настойчиво и не с первой попытки вручила корреспонденту издания Кэти Хонан пакет чипсов – а когда последняя открыла его, внутри нашла красный конверт "с купюрой в 100 долларов и несколько 20-долларовых банкнот" (точную сумму в редакции не посчитали).
© Фото : The City ReportУинни Греко попыталась передать журналистке пакет чипсов с вложенными внутрь наличными
Уинни Греко попыталась передать журналистке пакет чипсов с вложенными внутрь наличными
Журналистка издания после обнаружения необычной находки написала Греко, что не может принять подарок, и попросила забрать его. Ответа тем не менее не получила.
Сама Греко, которую цитирует City, назвала инцидент "ошибкой" и "вопросом культуры" и извинилась. Адвокат Греко также объяснил произошедшее "культурным аспектом": "в китайской культуре деньги часто дарят другим в знак дружбы и благодарности".
После соответствующего скандала Греко отстранили от предвыборной кампании мэра, где она, как утверждается, была волонтером. New York Post, тем не менее, называет ее "советницей".
City обратилось к силовикам.
