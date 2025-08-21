СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине

https://ria.ru/20250821/ssha-2036854147.html
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters."Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", — пишет издание со ссылкой на документ.Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, с "передачей командования и контроля США", утверждает агентство.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
