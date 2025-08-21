https://ria.ru/20250821/ssha-2036854147.html

СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине

СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине - РИА Новости, 21.08.2025

СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине

Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T20:04:00+03:00

2025-08-21T20:04:00+03:00

2025-08-21T20:31:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

евросоюз

дональд трамп

украина

в мире

киев

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет агентство Reuters."Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", — пишет издание со ссылкой на документ.Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, с "передачей командования и контроля США", утверждает агентство.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250821/exxpress-2036851588.html

https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, евросоюз, дональд трамп, украина, в мире, киев, сша, владимир зеленский, нато