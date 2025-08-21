Рейтинг@Mail.ru
Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее - РИА Новости, 21.08.2025
16:45 21.08.2025
Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Суд в Техасе предписал американскому предпринимателю Илону Маску предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее, в рамках которой перед президентскими выборами в США в ноябре он ежедневно разыгрывал по одному миллиону долларов среди подписавшихся под петицией в поддержку свободы слова и права на ношение оружия, передает агентство Блумберг. "Федеральный судья в среду заявил, что женщина из Аризоны может продвинуть дальше рассмотрение своих заявлений о том, что она никогда бы не подписала петицию (комитета политических действий – ред.) America PAC и не передала бы свои персональные данные, если бы знала, что у нее нет шанса на победу", - пишет агентство. Жаклин Макаферти, выдвигающая обвинения против Маска, заявляет, что полагала, доверяя словам Маска, что победители розыгрыша будут выбираться случайным образом. Как пишет агентство, ранее представители комитета Маска подтвердили, что победителей отбирали в соответствии с их биографией с тем, чтобы они впоследствии публично представляли America PAC. Суд позволил Макаферти продолжить попытки получить компенсацию за мошенничество в судебном порядке.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Суд в Техасе предписал американскому предпринимателю Илону Маску предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее, в рамках которой перед президентскими выборами в США в ноябре он ежедневно разыгрывал по одному миллиону долларов среди подписавшихся под петицией в поддержку свободы слова и права на ношение оружия, передает агентство Блумберг.
"Федеральный судья в среду заявил, что женщина из Аризоны может продвинуть дальше рассмотрение своих заявлений о том, что она никогда бы не подписала петицию (комитета политических действий – ред.) America PAC и не передала бы свои персональные данные, если бы знала, что у нее нет шанса на победу", - пишет агентство.
Жаклин Макаферти, выдвигающая обвинения против Маска, заявляет, что полагала, доверяя словам Маска, что победители розыгрыша будут выбираться случайным образом. Как пишет агентство, ранее представители комитета Маска подтвердили, что победителей отбирали в соответствии с их биографией с тем, чтобы они впоследствии публично представляли America PAC.
Суд позволил Макаферти продолжить попытки получить компенсацию за мошенничество в судебном порядке.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание партии
20 августа, 11:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
