Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее
Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее
в мире
техас
сша
аризона
илон маск
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Суд в Техасе предписал американскому предпринимателю Илону Маску предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее, в рамках которой перед президентскими выборами в США в ноябре он ежедневно разыгрывал по одному миллиону долларов среди подписавшихся под петицией в поддержку свободы слова и права на ношение оружия, передает агентство Блумберг. "Федеральный судья в среду заявил, что женщина из Аризоны может продвинуть дальше рассмотрение своих заявлений о том, что она никогда бы не подписала петицию (комитета политических действий – ред.) America PAC и не передала бы свои персональные данные, если бы знала, что у нее нет шанса на победу", - пишет агентство. Жаклин Макаферти, выдвигающая обвинения против Маска, заявляет, что полагала, доверяя словам Маска, что победители розыгрыша будут выбираться случайным образом. Как пишет агентство, ранее представители комитета Маска подтвердили, что победителей отбирали в соответствии с их биографией с тем, чтобы они впоследствии публично представляли America PAC. Суд позволил Макаферти продолжить попытки получить компенсацию за мошенничество в судебном порядке.
Новости
ru-RU
В мире, Техас, США, Аризона, Илон Маск
