США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай
16:30 21.08.2025
США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай
китай
россия
в мире
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в середине лета Китай потратил на покупку американских удобрений 1,059 миллиона долларов против июньских 227,5 тысячи. Однако пока июльский уровень не самый заметный в отчетном году - мартовская сумма закупок достигала 16,9 миллиона долларов. Такая динамика позволила Штатам подняться с 18-го на 15-е место в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений в Поднебесную. Россия же уверенно занимает в нем первую строчку с объемом поставок в июле в 104,4 миллиона долларов и месячным ростом почти вдвое. При этом в целом Китай в июле сократил импорт удобрений на 4,4% - до 249,9 миллиона долларов - пока это далеко от пиковых значений отчетного года (407 миллионов по итогам января).
китай
россия
китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в середине лета Китай потратил на покупку американских удобрений 1,059 миллиона долларов против июньских 227,5 тысячи. Однако пока июльский уровень не самый заметный в отчетном году - мартовская сумма закупок достигала 16,9 миллиона долларов.
Такая динамика позволила Штатам подняться с 18-го на 15-е место в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений в Поднебесную. Россия же уверенно занимает в нем первую строчку с объемом поставок в июле в 104,4 миллиона долларов и месячным ростом почти вдвое.
При этом в целом Китай в июле сократил импорт удобрений на 4,4% - до 249,9 миллиона долларов - пока это далеко от пиковых значений отчетного года (407 миллионов по итогам января).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Три миллиарда человек ждет новая реальность
Вчера, 08:00
 
КитайРоссияВ мире
 
 
