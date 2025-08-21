https://ria.ru/20250821/ssha-2036776309.html

США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай

США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в середине лета Китай потратил на покупку американских удобрений 1,059 миллиона долларов против июньских 227,5 тысячи. Однако пока июльский уровень не самый заметный в отчетном году - мартовская сумма закупок достигала 16,9 миллиона долларов. Такая динамика позволила Штатам подняться с 18-го на 15-е место в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений в Поднебесную. Россия же уверенно занимает в нем первую строчку с объемом поставок в июле в 104,4 миллиона долларов и месячным ростом почти вдвое. При этом в целом Китай в июле сократил импорт удобрений на 4,4% - до 249,9 миллиона долларов - пока это далеко от пиковых значений отчетного года (407 миллионов по итогам января).

китай, россия, в мире