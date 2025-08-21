Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет закупить у США энергоносители на сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 21.08.2025
15:36 21.08.2025
ЕС хочет закупить у США энергоносители на сотни миллиардов долларов
экономика
сша
евросоюз
энергетика
спг
нефть
атомная энергетика
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Европейский союз намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "США и ЕС обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничить двустороннюю торговлю энергоносителями. В рамках этих усилий ЕС намерен закупать у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, объем которых, как ожидается, составит 750 миллиардов долларов к 2028 году", - сказано в документе.
экономика, сша, евросоюз, энергетика, спг, нефть, атомная энергетика
Экономика, США, Евросоюз, Энергетика, СПГ, Нефть, Атомная энергетика
© AP Photo / Charlie NeibergallНефтеперерабатывающий завод в США
© AP Photo / Charlie Neibergall
Нефтеперерабатывающий завод в США. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Европейский союз намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".
"США и ЕС обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничить двустороннюю торговлю энергоносителями. В рамках этих усилий ЕС намерен закупать у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, объем которых, как ожидается, составит 750 миллиардов долларов к 2028 году", - сказано в документе.
ЭкономикаСШАЕвросоюзЭнергетикаСПГНефтьАтомная энергетика
 
 
