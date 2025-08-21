https://ria.ru/20250821/ssha-2036749431.html
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов - РИА Новости, 21.08.2025
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
Федеральный апелляционный суд США в среду поддержал администрацию президента Дональда Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:25:00+03:00
2025-08-21T15:25:00+03:00
2025-08-21T15:27:00+03:00
в мире
сша
непал
дональд трамп
центральная америка
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152915/39/1529153945_0:513:4902:3270_1920x0_80_0_0_59c7bc8f2d60f40280746ee0fa7b9f99.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США в среду поддержал администрацию президента Дональда Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временный защищенный статус (TPS) для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала, передает газета Guardian. "Федеральный апелляционный суд в среду поддержал администрацию Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временную защиту для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала", - говорится в постановлении суда. Теперь власти смогут приступить к депортации около 7 тысяч граждан Непала, чьи временные статусы истекли 5 августа. Еще 51 тысяча жителей Гондураса и три тысячи никарагуанцев рискуют лишиться легального статуса после 8 сентября и стать кандидатами на выдворение. Ранее, как пишет газета, судья Трина Л. Томпсон в Сан-Франциско оставила защитный статус в силе, указав, что администрация прекратила программу без объективной оценки ситуации в странах, включая последствия ураганов в Никарагуа и политическое насилие в Гондурасе. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября. По данным издания, администрация Трампа уже отменила TPS для около 350 тысяч венесуэльцев, 500 тысяч гаитян, более 160 тысяч украинцев, а также граждан Афганистана и Камеруна. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250806/ssha-2033757078.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html
сша
непал
центральная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152915/39/1529153945_542:0:4902:3270_1920x0_80_0_0_633f390d12316aeb96eb93ab99a825a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, непал, дональд трамп, центральная америка, мигранты
В мире, США, Непал, Дональд Трамп, Центральная Америка, Мигранты
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
Guardian: суд в США разрешил отменить защитный статус для 60 тысяч мигрантов