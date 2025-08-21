Рейтинг@Mail.ru
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов - РИА Новости, 21.08.2025
15:25 21.08.2025 (обновлено: 15:27 21.08.2025)
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов

Guardian: суд в США разрешил отменить защитный статус для 60 тысяч мигрантов

Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в США
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в США - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / LM Otero
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США в среду поддержал администрацию президента Дональда Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временный защищенный статус (TPS) для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала, передает газета Guardian.
"Федеральный апелляционный суд в среду поддержал администрацию Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временную защиту для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала", - говорится в постановлении суда.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов
6 августа, 16:41
Теперь власти смогут приступить к депортации около 7 тысяч граждан Непала, чьи временные статусы истекли 5 августа. Еще 51 тысяча жителей Гондураса и три тысячи никарагуанцев рискуют лишиться легального статуса после 8 сентября и стать кандидатами на выдворение.
Ранее, как пишет газета, судья Трина Л. Томпсон в Сан-Франциско оставила защитный статус в силе, указав, что администрация прекратила программу без объективной оценки ситуации в странах, включая последствия ураганов в Никарагуа и политическое насилие в Гондурасе. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.
По данным издания, администрация Трампа уже отменила TPS для около 350 тысяч венесуэльцев, 500 тысяч гаитян, более 160 тысяч украинцев, а также граждан Афганистана и Камеруна.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
28 июля, 15:06
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
28 июля, 15:06
 
