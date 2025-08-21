https://ria.ru/20250821/ssha-2036749431.html

В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США в среду поддержал администрацию президента Дональда Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временный защищенный статус (TPS) для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала, передает газета Guardian. "Федеральный апелляционный суд в среду поддержал администрацию Трампа и приостановил решение нижестоящей инстанции, которое сохраняло временную защиту для 60 тысяч мигрантов из Центральной Америки и Непала", - говорится в постановлении суда. Теперь власти смогут приступить к депортации около 7 тысяч граждан Непала, чьи временные статусы истекли 5 августа. Еще 51 тысяча жителей Гондураса и три тысячи никарагуанцев рискуют лишиться легального статуса после 8 сентября и стать кандидатами на выдворение. Ранее, как пишет газета, судья Трина Л. Томпсон в Сан-Франциско оставила защитный статус в силе, указав, что администрация прекратила программу без объективной оценки ситуации в странах, включая последствия ураганов в Никарагуа и политическое насилие в Гондурасе. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября. По данным издания, администрация Трампа уже отменила TPS для около 350 тысяч венесуэльцев, 500 тысяч гаитян, более 160 тысяч украинцев, а также граждан Афганистана и Камеруна. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

