СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли
15:01 21.08.2025
СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли
СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли
Расходы Польши на содержание войск США резко растут, сообщает издание Defence24. РИА Новости, 21.08.2025
в мире
польша
сша
вроцлав
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Расходы Польши на содержание войск США резко растут, сообщает издание Defence24. "Польша постепенно увеличивает расходы на инфраструктуру и содержание войск США в стране. В прошлом году они превысили миллиард злотых (более 250 миллионов долларов), а в следующем году могут составить вдвое больше этой суммы", - говорится в сообщении. По данным издания, в 2024 году на инфраструктуру для американских войск в Польше было потрачено 274,5 миллиона долларов. В то же время в 2026 году Польше предстоят расходы в 290 миллионов долларов только на строительство казарм и столовой в Повидзе, где размещена американская база ПРО. Кроме того, запланированы расходы на инфраструктуру для американских войск во Вроцлаве, Дравске-Поморском, Ласке. "Общая сумма расходов составит около 500 миллионов долларов, или более 1,8 миллиарда злотых", - говорится в сообщении. В 2020 году Польша заключила соглашение с США о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Она предполагает, что Варшава будет участвовать в части расходов, связанных с текущим присутствием войск США, а также обязуется расширить инфраструктуру, предназначенную для использования американскими и польскими войсками.
польша
сша
вроцлав
в мире, польша, сша, вроцлав
В мире, Польша, США, Вроцлав
СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли

Расходы Польши на содержание войск США в стране резко выросли

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Расходы Польши на содержание войск США резко растут, сообщает издание Defence24.
"Польша постепенно увеличивает расходы на инфраструктуру и содержание войск США в стране. В прошлом году они превысили миллиард злотых (более 250 миллионов долларов), а в следующем году могут составить вдвое больше этой суммы", - говорится в сообщении.
По данным издания, в 2024 году на инфраструктуру для американских войск в Польше было потрачено 274,5 миллиона долларов.
В то же время в 2026 году Польше предстоят расходы в 290 миллионов долларов только на строительство казарм и столовой в Повидзе, где размещена американская база ПРО. Кроме того, запланированы расходы на инфраструктуру для американских войск во Вроцлаве, Дравске-Поморском, Ласке.
"Общая сумма расходов составит около 500 миллионов долларов, или более 1,8 миллиарда злотых", - говорится в сообщении.
В 2020 году Польша заключила соглашение с США о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Она предполагает, что Варшава будет участвовать в части расходов, связанных с текущим присутствием войск США, а также обязуется расширить инфраструктуру, предназначенную для использования американскими и польскими войсками.
