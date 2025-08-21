NORAD заявило, что сопроводило российский военный самолет на Аляске

Рейтинг@Mail.ru
11:19 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) утверждает, что сопроводило российский военный самолет Ил-20, действовавший в опознавательной зоне ПВО Аляски, уточнив, что подобная активность авиации РФ не рассматривается как угроза. "NORAD обнаружило и сопроводило один Ил-20, действовавший в опознавательной зоне ПВО Аляски 20 августа (по местному времени - ред.) 2025 года. Этот российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в американское или канадское суверенное воздушное пространство", - сообщает NORAD на своем сайте. Как утверждается, подобная российская активность в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза. Для сопровождения самолета в воздух были подняты два истребителя F-16 и заправщик KC-135, говорится в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
в мире, аляска, россия, norad, ил-20, f-16
В мире, Аляска, Россия, NORAD, Ил-20, F-16
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСамолет комплексной разведки Ил-20
Самолет комплексной разведки Ил-20 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Самолет комплексной разведки Ил-20. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) утверждает, что сопроводило российский военный самолет Ил-20, действовавший в опознавательной зоне ПВО Аляски, уточнив, что подобная активность авиации РФ не рассматривается как угроза.
"NORAD обнаружило и сопроводило один Ил-20, действовавший в опознавательной зоне ПВО Аляски 20 августа (по местному времени - ред.) 2025 года. Этот российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в американское или канадское суверенное воздушное пространство", - сообщает NORAD на своем сайте.
Как утверждается, подобная российская активность в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза. Для сопровождения самолета в воздух были подняты два истребителя F-16 и заправщик KC-135, говорится в заявлении.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
Вчера, 17:00
 
