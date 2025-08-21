В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине
Бэндоу призвал США не давать гарантии безопасности Украине против России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине.
Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.