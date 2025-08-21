Рейтинг@Mail.ru
В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 21.08.2025 (обновлено: 10:53 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/ssha-2036660983.html
В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине
В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 21.08.2025
В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине
США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:27:00+03:00
2025-08-21T10:53:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. "В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине. Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036453229.html
https://ria.ru/20250820/dejstvija-2036521537.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_99c7421a8c6647d5ee5c0365eaac1559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
В США высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине

Бэндоу призвал США не давать гарантии безопасности Украине против России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США не следует предоставлять Украине гарантии безопасности против России, Киев никогда не представлял для Вашингтона даже второстепенного интереса в области безопасности, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"В любом случае Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием... Украина никогда не представляла для США даже второстепенного интереса в области безопасности", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:32
Как отмечает он, у США нет никаких оснований предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине.
Бэндоу также подчеркнул, что за четыре дня президент США Дональд Трамп добился большего прогресса на пути к миру на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт
Вчера, 15:12
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала