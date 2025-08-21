https://ria.ru/20250821/ssha-2036627086.html

В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием

В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. В США решили прекратить работу Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center, FMIC), созданного в том числе для противодействию якобы попыткам из РФ, Китая и Ирана, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард. "FMIC и его предшественники использовались предыдущей администрацией для оправдания подавления свободы слова и цензуры политической оппозиции... Особое внимание национальной разведки к работе, связанной с выборами, началось в 2017 году, сразу после публикации сфабрикованной оценки разведывательного сообщества, ложно утверждающей, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин "стремился" помочь президенту Трампу победить на выборах 2016 года", - говорится в заявлении управления директора национальной разведки США. Отмечается, что ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла центр госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде. Ранее Габбард обнародовала рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен экс-президент Барака Обамы, которые, по ее словам, подтверждают надуманный характер обвинений о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.

