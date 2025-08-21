https://ria.ru/20250821/ssha-2036621257.html

США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс

США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.08.2025

США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс

США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T02:27:00+03:00

2025-08-21T02:27:00+03:00

2025-08-21T02:37:00+03:00

в мире

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины. Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях. "Это их континент. Это их безопасность", - добавил политик.

https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша