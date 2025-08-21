https://ria.ru/20250821/ssha-2036621257.html
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.08.2025
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс
США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T02:27:00+03:00
2025-08-21T02:27:00+03:00
2025-08-21T02:37:00+03:00
в мире
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины. Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях. "Это их континент. Это их безопасность", - добавил политик.
https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс
Вэнс: США не возьмут обязательств по гарантиям Киеву не зная, что требуется