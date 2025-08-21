Рейтинг@Mail.ru
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс
02:27 21.08.2025 (обновлено: 02:37 21.08.2025)
США не возьмут на себя обязательств по гарантиям Киеву, заявил Вэнс
в мире
украина
сша
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины. Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях. "Это их континент. Это их безопасность", - добавил политик.
украина
сша
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя гарантии безопасности Украины.
Вэнс подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях. "Это их континент. Это их безопасность", - добавил политик.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО
24 февраля, 16:40
 
