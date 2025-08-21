https://ria.ru/20250821/ssha-2036620830.html
В США сократили не менее 600 сотрудников Центров по контролю заболеваний
в мире
сша
род-айленд
дональд трамп
роберт кеннеди
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Как минимум 600 сотрудников Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США были сокращены в рамках политики администрации США Дональда Трампа по снижению госрасходов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на профсоюз чиновников. "По меньшей мере 600 сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний получили уведомления о постоянном увольнении после недавнего решения суда, которое защитило от увольнения только некоторых сотрудников CDC", - говорится в сообщении агентства. В частности, речь идет про сокращения сотрудников, которые отвечали за предотвращения случаев насилия, изнасилований, жестокого обращения с детьми. "Среди уволенных сотрудников были люди, которые помогали другим странам отслеживать насилие в отношении детей", - передает агентство. Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения Сенаторы-демократы начали расследование по факту увольнения Кеннеди-младшим всех 17 членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), занимавшегося вопросами вакцинации, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенаторов из комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, адресованное Кеннеди.
в мире, сша, род-айленд, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Род-Айленд, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
