Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль
Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль - РИА Новости, 21.08.2025
Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль
В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:46:00+03:00
2025-08-21T01:46:00+03:00
2025-08-21T08:45:00+03:00
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цветов.
