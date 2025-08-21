Рейтинг@Mail.ru
01:46 21.08.2025 (обновлено: 08:45 21.08.2025)
Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цветов.
© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством.
В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цветов.
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя
16 апреля, 03:10
 
