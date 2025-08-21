https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036634969.html

Бригада ВС России уничтожила пехоту и укрепления ВСУ севернее Часова Яра

Бригада ВС России уничтожила пехоту и укрепления ВСУ севернее Часова Яра - РИА Новости, 21.08.2025

Бригада ВС России уничтожила пехоту и укрепления ВСУ севернее Часова Яра

Реактивная артиллерия бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружила и уничтожила... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:34:00+03:00

2025-08-21T06:34:00+03:00

2025-08-21T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Реактивная артиллерия бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружила и уничтожила укрепления и скопление украинской пехоты севернее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по позициям ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила места скопления противника и вражеский блиндаж, скрытый в лесополосе. По выявленным целям был нанесен массированный удар реактивно-бомбовой установкой (РБУ). Результатом удара стало поражение позиций противника, включая блиндаж, в котором произошла детонация боекомплекта", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036629559.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы рф