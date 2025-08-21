https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036634969.html
Бригада ВС России уничтожила пехоту и укрепления ВСУ севернее Часова Яра
Бригада ВС России уничтожила пехоту и укрепления ВСУ севернее Часова Яра
2025-08-21T06:34:00+03:00
ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Реактивная артиллерия бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, обнаружила и уничтожила укрепления и скопление украинской пехоты севернее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по позициям ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила места скопления противника и вражеский блиндаж, скрытый в лесополосе. По выявленным целям был нанесен массированный удар реактивно-бомбовой установкой (РБУ). Результатом удара стало поражение позиций противника, включая блиндаж, в котором произошла детонация боекомплекта", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
