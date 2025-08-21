https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036629683.html

Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском

Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 21.08.2025

Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском

Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения артиллерийского удар военнослужащими Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" по району... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T05:05:00+03:00

2025-08-21T05:05:00+03:00

2025-08-21T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036651895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_057a9acc3b8948533bafe8f688c313b7.jpg

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения артиллерийского удар военнослужащими Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" по району сосредоточения противника под Красноармейском в ДНР. "Разведчики установили расположение личного состава ВСУ в одном из лесных массивов. Для огневой поддержки наступающих групп штурмовиков артиллерийские расчёты нанесли мощный удар реактивными системами залпового огня "Град" по выявленным позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что операторы БПЛА провели точечную "зачистку" территории, уничтожая при помощи FPV-дронов одиночные цели и укрытия противника. Огневая поддержка позволила эффективно подавить огневые точки ВСУ перед наступлением мотострелковых подразделений и успешно продвинуться в глубь обороны противника.

https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036629559.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском Кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском 2025-08-21T05:05 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины