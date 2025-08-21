Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 21.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.08.2025 (обновлено: 09:54 21.08.2025)
Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском
Опубликованы кадры поражения укрепрайона ВСУ под Красноармейском
2025-08-21T05:05:00+03:00
2025-08-21T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения артиллерийского удар военнослужащими Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" по району сосредоточения противника под Красноармейском в ДНР. "Разведчики установили расположение личного состава ВСУ в одном из лесных массивов. Для огневой поддержки наступающих групп штурмовиков артиллерийские расчёты нанесли мощный удар реактивными системами залпового огня "Град" по выявленным позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что операторы БПЛА провели точечную "зачистку" территории, уничтожая при помощи FPV-дронов одиночные цели и укрытия противника. Огневая поддержка позволила эффективно подавить огневые точки ВСУ перед наступлением мотострелковых подразделений и успешно продвинуться в глубь обороны противника.
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения артиллерийского удар военнослужащими Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" по району сосредоточения противника под Красноармейском в ДНР.
"Разведчики установили расположение личного состава ВСУ в одном из лесных массивов. Для огневой поддержки наступающих групп штурмовиков артиллерийские расчёты нанесли мощный удар реактивными системами залпового огня "Град" по выявленным позициям противника", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что операторы БПЛА провели точечную "зачистку" территории, уничтожая при помощи FPV-дронов одиночные цели и укрытия противника. Огневая поддержка позволила эффективно подавить огневые точки ВСУ перед наступлением мотострелковых подразделений и успешно продвинуться в глубь обороны противника.
Тульские десантники за день уничтожили три "Бабы-яги" в Сумской области
