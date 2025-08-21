https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036629559.html
Тульские десантники за день уничтожили три "Бабы-яги" в Сумской области
россия
сумская область
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Тульские десантники за день уничтожили три тяжелых украинских гексакоптера "Баба-яга" в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", который не один день летал над нашими передовыми позициями и мешал нашим штурмовым и артиллерийским подразделениям на передовой, сбрасывая мины на позиции и минируя подъездные пути снабжения. Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат противника", - сообщили в МО РФ. Оператор подлетел к тяжелому беспилотнику ВСУ и с помощью специального приспособления, установленного снизу на квадрокоптере, сбросил сетку, запутав винты БПЛА, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался. Аналогичным способом были уничтожены еще две "Бабы-яги". "Только данный расчет за сутки уничтожил три тяжелых гексакоптера и один разведывательный квадрокоптер ВСУ", - добавили в МО РФ.
