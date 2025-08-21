Рейтинг@Mail.ru
Тульские десантники за день уничтожили три "Бабы-яги" в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 21.08.2025
Тульские десантники за день уничтожили три "Бабы-яги" в Сумской области
Тульские десантники за день уничтожили три тяжелых украинских гексакоптера "Баба-яга" в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Тульские десантники за день уничтожили три тяжелых украинских гексакоптера "Баба-яга" в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", который не один день летал над нашими передовыми позициями и мешал нашим штурмовым и артиллерийским подразделениям на передовой, сбрасывая мины на позиции и минируя подъездные пути снабжения. Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат противника", - сообщили в МО РФ. Оператор подлетел к тяжелому беспилотнику ВСУ и с помощью специального приспособления, установленного снизу на квадрокоптере, сбросил сетку, запутав винты БПЛА, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался. Аналогичным способом были уничтожены еще две "Бабы-яги". "Только данный расчет за сутки уничтожил три тяжелых гексакоптера и один разведывательный квадрокоптер ВСУ", - добавили в МО РФ.
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Тульские десантники за день уничтожили три тяжелых украинских гексакоптера "Баба-яга" в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", который не один день летал над нашими передовыми позициями и мешал нашим штурмовым и артиллерийским подразделениям на передовой, сбрасывая мины на позиции и минируя подъездные пути снабжения. Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат противника", - сообщили в МО РФ.
Оператор подлетел к тяжелому беспилотнику ВСУ и с помощью специального приспособления, установленного снизу на квадрокоптере, сбросил сетку, запутав винты БПЛА, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался. Аналогичным способом были уничтожены еще две "Бабы-яги".
"Только данный расчет за сутки уничтожил три тяжелых гексакоптера и один разведывательный квадрокоптер ВСУ", - добавили в МО РФ.
