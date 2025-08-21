https://ria.ru/20250821/spasenie-2036717026.html

Операция по спасению альпинистки на Пике Победы займет около недели

Операция по спасению альпинистки на Пике Победы займет около недели

БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной продлится не менее 5-7 дней, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. “Нужно понимать, даже спасатели высочайшего уровня, если бы они находились без акклиматизации, они никогда не поднимутся на 7150 метров. Нужна очень хорошая акклиматизация, нужна спасательная группа, которая адаптирована к этой горе, к этой высоте. По большому счету, вообще группа спасателей формируется из тех альпинистов, свободных альпинистов, которые находятся в базовом лагере самого пика Победы или на пути к вершине”, - заявил президент Федерации. По его словам, Наговицыну нужно спускать с 7100 метров на 5000 метров, только туда сможет вылететь вертолет. “Использовать вертолет на той высоте невозможно, если бы даже был бы еврокоптер с профессиональными пилотами на гималайском уровне, это было бы невозможным. Еврокоптер может подняться не выше 6800 метров, и это могут только сделать асы мирового уровня. Таких пилотов у нас нет, таких вертолетов нет, и то, что мы сейчас используем на пике Победы военный борт Ми – это 4500-5000 метров максимум, не выше 5200 метров”, - добавил Кубатов. По его словам, на спасение Наговицыной отправилась группа высокопрофессиональных альпинистов, “сильных и ответственных людей”, самых лучших из тех, кто был свободен и находился в необходимом районе. “Спустить человека со сломанной ногой, который не сможет помогать группе спасателей спускать его, который обездвижен, с болевым шоком, - это крайне сложно. Практически невозможно. Пять человек для этого мало, нужно не менее 7-10 спасателей для того, чтобы транспортировать человека с 7100 метров на 5200 метров. И это займет не менее 5-7 дней. С учетом того, что она находится уже седьмые сутки на высоте 7100 метров, шансы реально невысокие”, - заявил Кубатов. Альпинист уточнил, что очень многое зависит от погодных условий. Если неправильно трактовать погоду и принимать неверные решения, есть риск потерять всю спасательную команду. “Я просто сейчас хочу надеяться на то, что она выживет. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход”, - подытожил президент Федерации альпинизма.

