Рейтинг@Mail.ru
Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/spasenie-2036706946.html
Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки
Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки - РИА Новости, 21.08.2025
Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки
Возможность успешного спасения застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной не превышает 10%, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:30:00+03:00
2025-08-21T13:30:00+03:00
киргизия
россия
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/85/1328728574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc094e848ffde8b90108e0d4b10d943a.jpg
БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Возможность успешного спасения застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной не превышает 10%, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. Как рассказал РИА Новости Кубатов, на высоте, на которой находится Наговицына, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер. "Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы", - сказал президент спортивной федерации, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире. По словам Кубатова, лично он с Наговицыной не знаком, но ему хорошо известно ее мужество и трагичная история ее семьи: муж альпинистки погиб несколько лет назад при восхождении на киргизский Хан-Тенгри. "Я очень хотел бы, чтобы она смогла выжить, но, поймите, она уже девятые сутки находится на высоте семи тысяч метров. Каждый день на этой высоте организм умирает на 10-12 процентов от истощения, от кислородной недостаточности. Я считаю, что она находится на грани своих физических и жизненных возможностей. Я просто сейчас хочу надеяться на то, что она выживет. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход. Но сейчас вероятность позитивного исхода меньше 10%, завтра этот процент будет еще меньше", - рассказал альпинист.
https://rsport.ria.ru/20250821/alpinistka-2036686293.html
https://ria.ru/20250821/spasenie-2036668542.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/85/1328728574_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_92d2846c2e270ae17849a6259cb51d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, ми-8 амтш
Киргизия, Россия, Ми-8 АМТШ
Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки

Кубатов: вероятность спасения застрявшей в горах Наговицыной не превышает 10%

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Возможность успешного спасения застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной не превышает 10%, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Ее нет в живых?": коллеги не верят в смерть альпинистки
Вчера, 12:41
Как рассказал РИА Новости Кубатов, на высоте, на которой находится Наговицына, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер. "Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы", - сказал президент спортивной федерации, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире.
По словам Кубатова, лично он с Наговицыной не знаком, но ему хорошо известно ее мужество и трагичная история ее семьи: муж альпинистки погиб несколько лет назад при восхождении на киргизский Хан-Тенгри.
"Я очень хотел бы, чтобы она смогла выжить, но, поймите, она уже девятые сутки находится на высоте семи тысяч метров. Каждый день на этой высоте организм умирает на 10-12 процентов от истощения, от кислородной недостаточности. Я считаю, что она находится на грани своих физических и жизненных возможностей. Я просто сейчас хочу надеяться на то, что она выживет. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход. Но сейчас вероятность позитивного исхода меньше 10%, завтра этот процент будет еще меньше", - рассказал альпинист.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Эксперт назвал применение Ми-8 для спасения альпинистки авантюрой
Вчера, 11:19
 
КиргизияРоссияМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала