Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки

Альпинист оценил вероятность спасения застрявшей в горах россиянки

БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Возможность успешного спасения застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной не превышает 10%, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. Как рассказал РИА Новости Кубатов, на высоте, на которой находится Наговицына, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер. "Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы", - сказал президент спортивной федерации, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире. По словам Кубатова, лично он с Наговицыной не знаком, но ему хорошо известно ее мужество и трагичная история ее семьи: муж альпинистки погиб несколько лет назад при восхождении на киргизский Хан-Тенгри. "Я очень хотел бы, чтобы она смогла выжить, но, поймите, она уже девятые сутки находится на высоте семи тысяч метров. Каждый день на этой высоте организм умирает на 10-12 процентов от истощения, от кислородной недостаточности. Я считаю, что она находится на грани своих физических и жизненных возможностей. Я просто сейчас хочу надеяться на то, что она выживет. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход. Но сейчас вероятность позитивного исхода меньше 10%, завтра этот процент будет еще меньше", - рассказал альпинист.

