Эксперт назвал применение Ми-8 для спасения альпинистки авантюрой
21.08.2025
Эксперт назвал применение Ми-8 для спасения альпинистки авантюрой
Эксперт назвал применение Ми-8 для спасения альпинистки авантюрой
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Применение армейского вертолета Ми-8 для эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы, было авантюрным, поскольку такая операция требует специальной подготовки воздушного судна, а в это время в горах Киргизии нестабильная погода, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Конец августа - время нестабильной погоды. Армейский вертолет Ми-8 без специальной подготовки не может эффективно маневрировать на высоте около 7000 метров. Эти действия я бы назвал в определенной степени авантюрными, хотя их мотивация и быстрота реагирования достойны уважения", - сказал Фалеев. Собеседник агентства предположил, что, по-видимому, штаб спасательной операции имеет недостаточный опыт проведения таких работ на этом пике, о чем "свидетельствует неудачная попытка вертолетной эвакуации".
Пик Победы
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Пик Победы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Применение армейского вертолета Ми-8 для эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы, было авантюрным, поскольку такая операция требует специальной подготовки воздушного судна, а в это время в горах Киргизии нестабильная погода, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
"Слухи о гибели — домысел": спасатели пробиваются к российской альпинистке
"Конец августа - время нестабильной погоды. Армейский вертолет Ми-8 без специальной подготовки не может эффективно маневрировать на высоте около 7000 метров. Эти действия я бы назвал в определенной степени авантюрными, хотя их мотивация и быстрота реагирования достойны уважения", - сказал Фалеев.
Собеседник агентства предположил, что, по-видимому, штаб спасательной операции имеет недостаточный опыт проведения таких работ на этом пике, о чем "свидетельствует неудачная попытка вертолетной эвакуации".
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы
