https://ria.ru/20250821/spasateli-2036655856.html

В горах КБР ищут тела двух альпинистов, погибших при восхождении

В горах КБР ищут тела двух альпинистов, погибших при восхождении - РИА Новости, 21.08.2025

В горах КБР ищут тела двух альпинистов, погибших при восхождении

Тридцать человек участвуют в поисках тел двух альпинистов из Перми, погибших во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T10:10:00+03:00

2025-08-21T10:10:00+03:00

2025-08-21T10:10:00+03:00

происшествия

россия

эльбрусский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Тридцать человек участвуют в поисках тел двух альпинистов из Перми, погибших во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. В среду в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели. СК проводит доследственную проверку по данному факту. "Сегодня в 05.00 мск на поисковые работы в пешем порядке выдвинулись 30 человек из альплагеря "Уллу-тау". Это спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250809/kazakhstan-2034362421.html

россия

эльбрусский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, эльбрусский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)