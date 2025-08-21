https://ria.ru/20250821/spasateli-2036655856.html
В горах КБР ищут тела двух альпинистов, погибших при восхождении
НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Тридцать человек участвуют в поисках тел двух альпинистов из Перми, погибших во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. В среду в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели. СК проводит доследственную проверку по данному факту. "Сегодня в 05.00 мск на поисковые работы в пешем порядке выдвинулись 30 человек из альплагеря "Уллу-тау". Это спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники", - говорится в сообщении.
