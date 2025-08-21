https://ria.ru/20250821/sochi-2036751974.html

В Сочи задержали водителя "УАЗа", попавшего в ДТП с туристами

В Сочи задержали водителя "УАЗа", попавшего в ДТП с туристами - РИА Новости, 21.08.2025

В Сочи задержали водителя "УАЗа", попавшего в ДТП с туристами

Следователи задержали подозреваемого в оказании экстремальной услуги "джиппинга" в Лазаревском районе Сочи - водителя "УАЗа", в результате ДТП с которым два... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:33:00+03:00

2025-08-21T15:33:00+03:00

2025-08-21T15:33:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035905981_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_67a547604cbb5cead3efd2ee0a5c4506.jpg

СОЧИ, 21 авг - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в оказании экстремальной услуги "джиппинга" в Лазаревском районе Сочи - водителя "УАЗа", в результате ДТП с которым два человека погибли и еще шесть пассажиров получили различные травмы, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. "В рамках расследования уголовного дела по подозрению 35-летнего мужчины в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ), в результате которой двое человек погибли и еще шесть получили различные травмы, следователем СКР задержан подозреваемый", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что мужчина предоставлял платную услугу экстремального "джиппинга" для туристов, 17 августа при перевозке группы туристов на автомобиле "УАЗ" в районе села Солохаул Лазаревского района он превысил скорость, после чего допустил наезд на конструкцию дорожного ограничения. По данным ведомства, фигурант дела был госпитализирован после происшествия, вместе с другими шестью пострадавшими, поскольку тоже получил телесные повреждения, он находился под охраной в медицинском учреждении. Сообщается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Это второе ДТП на курорте, которое произошло 17 августа во время "джиппинга": утром экскурсионный автомобиль "УАЗ Патриот", перевозивший группу туристов, также перевернулся на горной дороге в Адлерском районе Сочи, в результате чего пострадали пять человек.

https://ria.ru/20250719/sochi-2030193276.html

сочи

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)