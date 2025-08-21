В Сочи задержали водителя "УАЗа", попавшего в ДТП с туристами
В Сочи задержали водителя "УАЗа", попавшего в смертельное ДТП с туристами
Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи
© Фото : соцсети
Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи
СОЧИ, 21 авг - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в оказании экстремальной услуги "джиппинга" в Лазаревском районе Сочи - водителя "УАЗа", в результате ДТП с которым два человека погибли и еще шесть пассажиров получили различные травмы, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению 35-летнего мужчины в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ), в результате которой двое человек погибли и еще шесть получили различные травмы, следователем СКР задержан подозреваемый", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что мужчина предоставлял платную услугу экстремального "джиппинга" для туристов, 17 августа при перевозке группы туристов на автомобиле "УАЗ" в районе села Солохаул Лазаревского района он превысил скорость, после чего допустил наезд на конструкцию дорожного ограничения.
По данным ведомства, фигурант дела был госпитализирован после происшествия, вместе с другими шестью пострадавшими, поскольку тоже получил телесные повреждения, он находился под охраной в медицинском учреждении. Сообщается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Это второе ДТП на курорте, которое произошло 17 августа во время "джиппинга": утром экскурсионный автомобиль "УАЗ Патриот", перевозивший группу туристов, также перевернулся на горной дороге в Адлерском районе Сочи, в результате чего пострадали пять человек.