https://ria.ru/20250821/snaryad-2036755740.html

В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной

В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной - РИА Новости, 21.08.2025

В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:47:00+03:00

2025-08-21T15:47:00+03:00

2025-08-21T15:47:00+03:00

происшествия

мособлпожспас

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036755118_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_56b56f17fdb7b351be2262360e172bbc.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные саперы-спасатели, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Двадцатого августа взрывотехники "Мособлпожспас" провели успешную операцию по обезвреживанию опасного боеприпаса", - говорится в сообщении. По информации спасателей, 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён войны обнаружили дорожные рабочие при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия" на 121-м километре. Взрывотехники "Мособлпожспаса" идентифицировали снаряд как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, перевезли его в специальном контейнере на полигон и уничтожили.

https://ria.ru/20250703/ostanki-2027019791.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мособлпожспас, московская область (подмосковье)