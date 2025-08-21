https://ria.ru/20250821/snaryad-2036755740.html
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной - РИА Новости, 21.08.2025
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные...
происшествия
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные саперы-спасатели, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Двадцатого августа взрывотехники "Мособлпожспас" провели успешную операцию по обезвреживанию опасного боеприпаса", - говорится в сообщении. По информации спасателей, 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён войны обнаружили дорожные рабочие при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия" на 121-м километре. Взрывотехники "Мособлпожспаса" идентифицировали снаряд как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, перевезли его в специальном контейнере на полигон и уничтожили.
московская область (подмосковье)
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
