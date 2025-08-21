Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
15:47 21.08.2025
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные саперы-спасатели, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Двадцатого августа взрывотехники "Мособлпожспас" провели успешную операцию по обезвреживанию опасного боеприпаса", - говорится в сообщении. По информации спасателей, 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён войны обнаружили дорожные рабочие при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия" на 121-м километре. Взрывотехники "Мособлпожспаса" идентифицировали снаряд как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, перевезли его в специальном контейнере на полигон и уничтожили.
Новости
В Подмосковье обезвредили снаряд времен Великой Отечественной

В Подмосковье обезвредили снаряд времен ВОВ, найденный при расширении трассы М-9

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия", обезвредили в среду подмосковные саперы-спасатели, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Двадцатого августа взрывотехники "Мособлпожспас" провели успешную операцию по обезвреживанию опасного боеприпаса", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён войны обнаружили дорожные рабочие при расширении федеральной трассы М-9 "Балтия" на 121-м километре.
Взрывотехники "Мособлпожспаса" идентифицировали снаряд как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, перевезли его в специальном контейнере на полигон и уничтожили.
На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ
3 июля, 18:23
 
Происшествия
 
 
