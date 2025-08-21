https://ria.ru/20250821/smi-2036873404.html

НАБУ провело обыски у представителей СБУ, пишут СМИ

НАБУ провело обыски у представителей СБУ, пишут СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у представителей СБУ, которые могли "сливать" информацию по делу украинского олигарха Игоря...

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у представителей СБУ, которые могли "сливать" информацию по делу украинского олигарха Игоря Коломойского*, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. "НАБУ провело обыски у ряда представителей СБУ, которые сливали информацию по делу Коломойского*. По версии следствия, информация о расследовании дела "Укрнафты" адвокатам Игоря Коломойского* сливалась через "решалу" Богдана Якимца. Как утверждают источники в правоохранительных органах, 13 августа ВАКС (высший антикоррупционный суд – ред.) выдал НАБУ постановление на обыски нескольких работников СБУ, среди которых начальник одного из управлений Павел Дударь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". По информации издания, поводом для обысков стала информация с телефона бизнесмена Якимца. В нем якобы была переписка с несколькими работниками СБУ, включая начальника одного из управлений спецслужбы Павла Дударя. Последний имеет доступ к делу Коломойского*. СБУ в сентябре 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его. В августе 2024 года бюро экономической безопасности сообщило, что завершило досудебное расследование против Коломойского*. Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта". Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому*, перешли в собственность государства.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

