СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках"
WSJ: задержанный по делу о диверсии на "Северных потоках" служил в СБУ
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинец, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном ВСУ, служил в СБУ, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии.
По данным источников, итальянская полиция задержала его вблизи города Сан-Клементе, когда он сопровождал сына в университет. Согласно газете, Сергея смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.
По словам его бывших командиров, пока у него нет адвоката.
Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.