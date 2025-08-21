Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках"
19:11 21.08.2025 (обновлено: 19:25 21.08.2025)
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках"
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках"
Украинец, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном ВСУ, служил в СБУ, сообщает газета Wall РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T19:11:00+03:00
2025-08-21T19:25:00+03:00
италия
северный поток
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036826309_14:0:1475:822_1920x0_80_0_0_542079cfee10f6ba6976c8b3deab5f27.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинец, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном ВСУ, служил в СБУ, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток"."Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в... СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев... в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО", - говорится в публикации, которая ссылается на бывших командиров Сергея.Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии.По данным источников, итальянская полиция задержала его вблизи города Сан-Клементе, когда он сопровождал сына в университет. Согласно газете, Сергея смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.По словам его бывших командиров, пока у него нет адвоката.Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250821/potok-2036833322.html
https://ria.ru/20250821/vagenknekht-2036830928.html
италия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о "Северных потоках"

WSJ: задержанный по делу о диверсии на "Северных потоках" служил в СБУ

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинец, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном ВСУ, служил в СБУ, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в... СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев... в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО", - говорится в публикации, которая ссылается на бывших командиров Сергея.
Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии.
По данным источников, итальянская полиция задержала его вблизи города Сан-Клементе, когда он сопровождал сына в университет. Согласно газете, Сергея смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.
По словам его бывших командиров, пока у него нет адвоката.
Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Италия Северный поток Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины
 
 
