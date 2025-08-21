Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/smi-2036626839.html
СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине
СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине
Советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, который также временно... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T04:09:00+03:00
2025-08-21T04:09:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
марко рубио
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее портал Axios сообщал, что Рубио возглавил комиссию с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности. "Рубио проведет, по словам высокопоставленного представителя администрации (США - ред.), "деликатные дипломатические переговоры" с коллегами с Украины и других европейских стран-союзников. По словам источника, знакомого с этими планами, советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться с Рубио в четверг. Один из чиновников администрации заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности", - сообщает издание. Как пишет газета, гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляет издание. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250821/vens-2036621142.html
https://ria.ru/20250821/pentagon-2036620373.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, марко рубио, фридрих мерц, нато
В мире, Украина, США, Европа, Марко Рубио, Фридрих Мерц, НАТО
СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине

NYT: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios сообщал, что Рубио возглавил комиссию с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вэнс рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
02:25
"Рубио проведет, по словам высокопоставленного представителя администрации (США - ред.), "деликатные дипломатические переговоры" с коллегами с Украины и других европейских стран-союзников. По словам источника, знакомого с этими планами, советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться с Рубио в четверг. Один из чиновников администрации заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности", - сообщает издание.
Как пишет газета, гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляет издание.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ: Пентагон уведомил союзников о минимальной роли США в гарантиях Киеву
02:14
 
В миреУкраинаСШАЕвропаМарко РубиоФридрих МерцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала