СМИ: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине

2025-08-21T04:09:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее портал Axios сообщал, что Рубио возглавил комиссию с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности. "Рубио проведет, по словам высокопоставленного представителя администрации (США - ред.), "деликатные дипломатические переговоры" с коллегами с Украины и других европейских стран-союзников. По словам источника, знакомого с этими планами, советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться с Рубио в четверг. Один из чиновников администрации заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности", - сообщает издание. Как пишет газета, гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляет издание. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

2025

