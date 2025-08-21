https://ria.ru/20250821/slova-2036693221.html

Джарахов извинился за оскорбления россиян

Джарахов извинился за оскорбления россиян

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Музыкант Эльдар Джарахов извинился за слова, сочтенные за оскорбления россиян, из-за которых был отменен его концерт в Алтайском крае, и выразил сожаление о сказанном несколько лет назад, отметив, что очень любит Россию. Ранее в среду в региональном отделении "Народного фронта" сообщили, что выступление музыканта Джарахова отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после сигнала общественников. Причинами отмены стали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм. "Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно… Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране", - сказал Джарахов РИА Новости. Он объяснил, что в интернете того времени - около 10 лет назад - многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях. Ему, по его словам, казалось, что подобный юмор в этом контексте будет воспринят как часть роли. "Тогда я рисовал себе бороду тушью и нес чепуху, мне казалось, что аудитория воспримет это как шутку, но это не было понято. Я сразу удалил эту фразу и принес извинения", - добавил он. Позже, в 2021 году, артист записал видео, в котором принес извинения за свои слова снова, сказав, что никогда не был русофобом и всегда отмечал, что любит свою страну. "Никогда не был и не являюсь русофобом", - подчеркнул он. По его словам, это была история про неуместный, неподобающий юмор, а не личные убеждения. Кроме того, он отметил, что вокруг этой ситуации часто создаются мифы, что музыкант ведет разрушительный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, не придерживается семейных ценностей. "Это неправда. Все мое поведение на протяжении последних лет говорит об обратном. Я не поощряю никаких деструктивных привычек. Я занимаюсь спортом, строю команду", - заверил он. Джарахов также подчеркнул, что вместе с ним в 2023 году бросили пить "огромное количество человек", которые писали об этом в комментариях под подкастами и в соцсетях. Он также добавил, что вместе с командой поддерживает благотворительные инициативы: помогает детям с тяжелыми заболеваниями, людям с диабетом. По словам артиста, это часть его настоящей жизни.

