Рейтинг@Mail.ru
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 21.08.2025 (обновлено: 09:38 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/siyyarto-2036648858.html
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине
Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:20:00+03:00
2025-08-21T09:38:00+03:00
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи."Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение.Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление"."Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250821/zapad-2036648302.html
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине

Венгрия готова провести саммит по Украине, гарантируя безопасность участникам

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
09:16
"Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение.
Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление".
"Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
08:00
 
В миреВенгрияУкраинаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала