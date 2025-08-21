https://ria.ru/20250821/siyyarto-2036648858.html
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине
Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:20:00+03:00
2025-08-21T09:20:00+03:00
2025-08-21T09:38:00+03:00
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи."Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение.Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление"."Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
венгрия
украина
