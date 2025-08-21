Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом
09:57 21.08.2025 (обновлено: 10:12 21.08.2025)
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом - РИА Новости, 21.08.2025
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом
Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.08.2025
аляска
россия
в мире
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".
аляска, россия, в мире, петер сийярто
Аляска, Россия, В мире, Петер Сийярто
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом

Сийярто заявил, что саммит на Аляске снизил риск третьей мировой войны

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".
Аляска Россия В мире Петер Сийярто
 
 
