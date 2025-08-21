https://ria.ru/20250821/siyyarto--2036653706.html

Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом

Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом - РИА Новости, 21.08.2025

Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом

Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.08.2025

БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".

