https://ria.ru/20250821/sily-2036639064.html

Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области

Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области - РИА Новости, 21.08.2025

Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области

Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T07:28:00+03:00

2025-08-21T07:28:00+03:00

2025-08-21T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку ВСУ, уничтожили один беспилотник", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250821/bespilotniki-2036624449.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины