Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области
2025-08-21T07:28:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку ВСУ, уничтожили один беспилотник", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет.
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
