В России снизилась доля нелегального оборота сигарет - РИА Новости, 21.08.2025
12:01 21.08.2025 (обновлено: 12:22 21.08.2025)
В России снизилась доля нелегального оборота сигарет
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Доля нелегального оборота сигарет в России за первое полугодие 2025 года снизилась до 9,5% с 10,8% в 2024 году, это является минимальным показателем за последние 6 лет с момента введения цифровой маркировки "Честный знак", сообщил Минпромторг РФ."В первом полугодии 2025 года доля незаконного оборота сигарет в России составила 9,5%, следует из данных очередного всероссийского полевого исследования, проведённого Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК"). Это на 12% ниже, чем в 2024 году (10,8%) и является минимальным показателем за последние шесть лет – с момента запуска в отрасли государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" в 2019 году", - говорится в сообщении ведомства.В Минпромторге отметили, что в 2019 году доля нелегального оборота табачной продукции составляла 15,6%. К середине 2025 года она сократилась почти на 40%. Фискальный эффект от легализации рынка табачной продукции с 2019 по 2024 год превысил 601,5 миллиард рублей.Исследование АНО "ННЦК" охватило 1 073 населённых пункта во всех субъектах страны. Так, минимальные показатели нелегального оборота сигарет зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири - 1% и менее. В Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе нелегального оборота практически нет. При этом наибольшая доля такой продукции отмечена в Калужской области - 31,3%, Чеченской Республике - 27,8%, Смоленской области - 25,1% и Оренбургской области - 21,2%."Исследование подтверждает, что большая часть незаконной продукции (54,2%) по-прежнему поступает на территорию России из стран ЕАЭС. Совместные усилия федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных структур и бизнес-сообщества, а также активное использование цифровых инструментов контроля, таких как система цифровой маркировки, позволяют прогнозировать дальнейшее сокращение доли нелегального рынка", - заключили в Минпромторге.
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Доля нелегального оборота сигарет в России за первое полугодие 2025 года снизилась до 9,5% с 10,8% в 2024 году, это является минимальным показателем за последние 6 лет с момента введения цифровой маркировки "Честный знак", сообщил Минпромторг РФ.
"В первом полугодии 2025 года доля незаконного оборота сигарет в России составила 9,5%, следует из данных очередного всероссийского полевого исследования, проведённого Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК"). Это на 12% ниже, чем в 2024 году (10,8%) и является минимальным показателем за последние шесть лет – с момента запуска в отрасли государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" в 2019 году", - говорится в сообщении ведомства.
В Минпромторге отметили, что в 2019 году доля нелегального оборота табачной продукции составляла 15,6%. К середине 2025 года она сократилась почти на 40%. Фискальный эффект от легализации рынка табачной продукции с 2019 по 2024 год превысил 601,5 миллиард рублей.
Исследование АНО "ННЦК" охватило 1 073 населённых пункта во всех субъектах страны. Так, минимальные показатели нелегального оборота сигарет зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири - 1% и менее. В Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе нелегального оборота практически нет. При этом наибольшая доля такой продукции отмечена в Калужской области - 31,3%, Чеченской Республике - 27,8%, Смоленской области - 25,1% и Оренбургской области - 21,2%.
"Исследование подтверждает, что большая часть незаконной продукции (54,2%) по-прежнему поступает на территорию России из стран ЕАЭС. Совместные усилия федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных структур и бизнес-сообщества, а также активное использование цифровых инструментов контроля, таких как система цифровой маркировки, позволяют прогнозировать дальнейшее сокращение доли нелегального рынка", - заключили в Минпромторге.
