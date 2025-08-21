https://ria.ru/20250821/shmygal-2036640886.html

Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром

Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром

Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на...

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта группировка войск "Север" наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем", - сказал собеседник агентства.

