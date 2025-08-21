Рейтинг@Mail.ru
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 21.08.2025 (обновлено: 09:46 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/shmygal-2036640886.html
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром - РИА Новости, 21.08.2025
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром
Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T07:47:00+03:00
2025-08-21T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьков
денис шмыгаль
новосибирский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029894421_0:117:3070:1844_1920x0_80_0_0_21798e3af3a0abf7f604f84ae0a83c4b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта группировка войск "Север" наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250821/drony-2036639600.html
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029894421_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_317af598fe8e139ccb522dca29f7f5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьков, денис шмыгаль, новосибирский государственный университет
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Денис Шмыгаль, Новосибирский государственный университет
Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром

Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с министром Шмыгалем

© Getty Images / Nikoletta StoyanovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Getty Images / Nikoletta Stoyanova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На липцовском участке фронта группировка войск "Север" наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковДенис ШмыгальНовосибирский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала