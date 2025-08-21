https://ria.ru/20250821/shatura-2036617543.html

СК завел дело после избиения девушки на детской площадке в Шатуре

СК завел дело после избиения девушки на детской площадке в Шатуре - РИА Новости, 21.08.2025

СК завел дело после избиения девушки на детской площадке в Шатуре

Уголовное дело о хулиганстве заведено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T00:55:00+03:00

2025-08-21T00:55:00+03:00

2025-08-21T10:59:00+03:00

происшествия

россия

шатура

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036653828_0:77:472:343_1920x0_80_0_0_4f4b208bb9ef56204521f490f370d91b.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве заведено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Ранее в интернете распространилось видео, как мужчина на детской площадке бьет ногами девушку по голове и телу. Шатурская городская прокуратура сообщила, что в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту."В социальных медиа опубликована информация, согласно которой блогер в подмосковной Шатуре жестоко избил девушку на детской площадке. Отмечается, что молодой человек активно ведет закрытый канал, куда выкладывает социально порицаемый контент, <...> по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении.Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. "Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html

россия

шатура

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, шатура, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)