СК завел дело после избиения девушки на детской площадке в Шатуре - РИА Новости, 21.08.2025
00:55 21.08.2025 (обновлено: 10:59 21.08.2025)
СК завел дело после избиения девушки на детской площадке в Шатуре
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве заведено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Ранее в интернете распространилось видео, как мужчина на детской площадке бьет ногами девушку по голове и телу. Шатурская городская прокуратура сообщила, что в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту."В социальных медиа опубликована информация, согласно которой блогер в подмосковной Шатуре жестоко избил девушку на детской площадке. Отмечается, что молодой человек активно ведет закрытый канал, куда выкладывает социально порицаемый контент, &lt;...&gt; по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении.Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. "Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", — подчеркнули в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетейИзбиение девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Кадр видео
Избиение девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Избиение девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре. Кадр видео
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве заведено после избиения девушки на детской площадке в подмосковной Шатуре, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Ранее в интернете распространилось видео, как мужчина на детской площадке бьет ногами девушку по голове и телу. Шатурская городская прокуратура сообщила, что в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
"В социальных медиа опубликована информация, согласно которой блогер в подмосковной Шатуре жестоко избил девушку на детской площадке. Отмечается, что молодой человек активно ведет закрытый канал, куда выкладывает социально порицаемый контент, <...> по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", — подчеркнули в ведомстве.
ПроисшествияРоссияШатураМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
