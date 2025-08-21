Рейтинг@Mail.ru
Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/shaposhnikov-2036629799.html
Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море
Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море - РИА Новости, 21.08.2025
Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море
Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" в Японском море, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:07:00+03:00
2025-08-21T05:07:00+03:00
безопасность
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604422327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_304a843467c57e07a11a4768150d4503.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" в Японском море, сообщили в пресс-службе флота. "Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначенная цель была успешно поражена противокорабельными ракетами.
https://ria.ru/20250815/ucheniya-2035421155.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604422327_245:0:1205:720_1920x0_80_0_0_27b7f1b84e9809e849bbbb4b8590e60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, японское море
Безопасность, Японское море
Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море

Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" и "Уран"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.
"Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что назначенная цель была успешно поражена противокорабельными ракетами.
Тихоокеанский флот - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки
15 августа, 03:02
 
БезопасностьЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала