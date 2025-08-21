Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил ракетную стрельбу в Японском море

https://ria.ru/20250821/shaposhnikov-2036629799.html
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" в Японском море, сообщили в пресс-службе флота. "Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначенная цель была успешно поражена противокорабельными ракетами.
