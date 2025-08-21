Рейтинг@Mail.ru
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы
10:34 21.08.2025
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шансов на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, чрезвычайно мало, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель Российской Федерации, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Надо объективно сказать, что шансов на спасение не так уж много", - сказал Фалеев. От отметил, что перелом ноги у альпинистки кардинально вмешался в реализацию плана восхождения на пик Победы. "Жизненного ресурса женщины может не хватить для того, чтобы дождаться отряда спасателей. Поэтому, конечно же, стоит пожелать спасателям успехов и пожелать самой мужественной женщине продержаться до того момента, как спасатели подойдут к ней", - заключил собеседник агентства.
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы

Пик Победы
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Пик Победы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шансов на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, чрезвычайно мало, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель Российской Федерации, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
"Надо объективно сказать, что шансов на спасение не так уж много", - сказал Фалеев.
От отметил, что перелом ноги у альпинистки кардинально вмешался в реализацию плана восхождения на пик Победы.
"Жизненного ресурса женщины может не хватить для того, чтобы дождаться отряда спасателей. Поэтому, конечно же, стоит пожелать спасателям успехов и пожелать самой мужественной женщине продержаться до того момента, как спасатели подойдут к ней", - заключил собеседник агентства.
