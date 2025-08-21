"Шахтерская-Глубокая". Донбасский "рекордсмен" и гордость угольной отрасли

https://ria.ru/20250821/shakhta-2036741689.html
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая"– одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая" - одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая" - одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
