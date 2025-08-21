Рейтинг@Mail.ru
"Шахтерская-Глубокая". Донбасский "рекордсмен" и гордость угольной отрасли - РИА Новости, 21.08.2025
17:00 21.08.2025 (обновлено: 17:22 21.08.2025)
"Шахтерская-Глубокая". Донбасский "рекордсмен" и гордость угольной отрасли
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая"– одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая" - одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая" - одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
Эксперты эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
В советское время молодой город Шахтерск стал одним из центров добычи угля в Донбассе. В 1986 году близ него заработала "Шахтерская-Глубокая"– одна из глубочайших шахт мира. Когда на этих землях впервые стали добывать "черное золото". Для чего шахте электричка и фуникулер. И почему уголь из "Шахтерской-Глубокой" считается драгоценным.
Эксперты эпизода:
  • директор Государственного бюджетного учреждения "Донгипрошахт" Виктор Гулейчук;
  • ученый секретарь Государственного бюджетного учреждения "Донгипрошахт" Иван Гомаль;
  • декан Горного факультета, заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых ДонНТУ Александр Корчевский;
  • доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ДонНТУ Геннадий Соловьев.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Заголовок открываемого материала