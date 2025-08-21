Рейтинг@Mail.ru
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини
17:04 21.08.2025 (обновлено: 17:21 21.08.2025)
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини - РИА Новости, 21.08.2025
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини
Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, помещен в тюрьму... РИА Новости, 21.08.2025
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, помещен в тюрьму города Римини, говорится в сообщении правоохранителей, поступившем РИА Новости."Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", - заявили карабинеры.Украинец, как предполагается, принимал участие в качестве координатора в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в сентябре 2022 года, сообщили силовики.Арест 49-летнего мужчины произошел ранним утром в четверг в городке Сан-Клементе провинции Римини, куда он приехал на отдых с семьей. О его приезде в Италию местной полиции сообщили иностранные коллеги."Убедившись в его присутствии в бунгало, карабинеры после оцепления провели операцию, в ходе которой мужчина сдался без сопротивления", - заявили карабинеры.
римини, украина, италия
Римини, Украина, Италия
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини

Украинец, арестованный по делу "Северных потоков", находится в тюрьме Римини

РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, помещен в тюрьму города Римини, говорится в сообщении правоохранителей, поступившем РИА Новости.
"Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", - заявили карабинеры.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 15:47
Украинец, как предполагается, принимал участие в качестве координатора в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в сентябре 2022 года, сообщили силовики.
Арест 49-летнего мужчины произошел ранним утром в четверг в городке Сан-Клементе провинции Римини, куда он приехал на отдых с семьей. О его приезде в Италию местной полиции сообщили иностранные коллеги.
"Убедившись в его присутствии в бунгало, карабинеры после оцепления провели операцию, в ходе которой мужчина сдался без сопротивления", - заявили карабинеры.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии
5 июня, 22:34
 
