Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини

РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, помещен в тюрьму города Римини, говорится в сообщении правоохранителей, поступившем РИА Новости."Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", - заявили карабинеры.Украинец, как предполагается, принимал участие в качестве координатора в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в сентябре 2022 года, сообщили силовики.Арест 49-летнего мужчины произошел ранним утром в четверг в городке Сан-Клементе провинции Римини, куда он приехал на отдых с семьей. О его приезде в Италию местной полиции сообщили иностранные коллеги."Убедившись в его присутствии в бунгало, карабинеры после оцепления провели операцию, в ходе которой мужчина сдался без сопротивления", - заявили карабинеры.

