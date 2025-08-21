Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе загорелось здание ресторана - РИА Новости, 21.08.2025
14:18 21.08.2025
В Севастополе загорелось здание ресторана
Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. "По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около 3 гектаров. На тушение поданы стволы", - говорится в сообщении. Возник пожар в районе Камышового шоссе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ.
"По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около 3 гектаров. На тушение поданы стволы", - говорится в сообщении.
Возник пожар в районе Камышового шоссе.
