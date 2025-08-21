https://ria.ru/20250821/sevastopol-2036722595.html
В Севастополе загорелось здание ресторана
В Севастополе загорелось здание ресторана - РИА Новости, 21.08.2025
В Севастополе загорелось здание ресторана
Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:18:00+03:00
2025-08-21T14:18:00+03:00
2025-08-21T14:18:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036723001_0:0:489:276_1920x0_80_0_0_8eb0d004689b9d36e83125e155dd2c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. "По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около 3 гектаров. На тушение поданы стволы", - говорится в сообщении. Возник пожар в районе Камышового шоссе.
https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036456195.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036723001_0:0:429:322_1920x0_80_0_0_2d2eb6794d206a1d8e034316a8da301b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе загорелось здание ресторана
В Севастополе загорелось здание ресторана и растительность рядом