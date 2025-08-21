https://ria.ru/20250821/sevastopol-2036722595.html

В Севастополе загорелось здание ресторана

В Севастополе загорелось здание ресторана - РИА Новости, 21.08.2025

В Севастополе загорелось здание ресторана

Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:18:00+03:00

2025-08-21T14:18:00+03:00

2025-08-21T14:18:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036723001_0:0:489:276_1920x0_80_0_0_8eb0d004689b9d36e83125e155dd2c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Здание ресторана и растительность на площади около 3 гектаров загорелись в Севастополе, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. "По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около 3 гектаров. На тушение поданы стволы", - говорится в сообщении. Возник пожар в районе Камышового шоссе.

https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036456195.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)