https://ria.ru/20250821/serbiya-2036679003.html

В Сербии студенты и оппозиция снова вышли на протест в Нови-Саде

В Сербии студенты и оппозиция снова вышли на протест в Нови-Саде - РИА Новости, 21.08.2025

В Сербии студенты и оппозиция снова вышли на протест в Нови-Саде

Студенты и сторонники оппозиции в четверг утром третий день протестуют у здания суда во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, но не пытаются блокировать РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:06:00+03:00

2025-08-21T12:06:00+03:00

2025-08-21T12:09:00+03:00

сербия

в мире

сербская прогрессивная партия (спп)

протесты

белград (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872378_0:315:3072:2042_1920x0_80_0_0_a0fe2525557d45e6760c69f9f8f9e6cc.jpg

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции в четверг утром третий день протестуют у здания суда во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде, но не пытаются блокировать вход сотрудников, передает городской портал 021. Демонстранты во вторник и среду утром устроили "блокаду" - протест перед зданием суда в Нови-Саде. Они мешали сотрудникам попадать внутрь, полиция выставила кордон перед зданием. Акцию в среду планировали до 15.00 (16.00 мск), но полиция оттеснила ее участников раньше. Нови-Садская прокуратура в среду заявила о возбуждении уголовных дел и предложила суду арестовать протестующих за попытку блокирования здания суда. Двое задержанных являются членами оппозиционной партии "Движение свободных граждан", еще одному активисту вменяется административное правонарушение. "Несколько десятков человек собрались перед входом в здание суда в Нови-Саде. Они сидят на ступенях на входе или стоят поблизости. Речь идет об акции студентов Нови-Садских факультетов, которые заявляют, что и сегодня будут находиться перед судом, но не станут блокировать входы, как в предыдущие два дня", - передает городской портал в четверг. Полиция пока не вмешивается в происходящее. Протестующие перед зданием суда требуют выпустить на свободу всех задержанных в ходе протестов и привлечь к ответственности полицейских за чрезмерное употребление силы во время беспорядков. Минюст Сербии в среду решительно осудил блокирование демонстрантами здания суда в Нови-Саде. Ведомство призвало прокуратуру принять необходимые меры и установить, есть ли основания для возбуждения дел в отношении демонстрантов. Полиция Сербии задержала пять человек во время протестов в ночь на вторник в Белграде, когда протестующие разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), протестные акции проходили и в других городах страны. Президент Сербии 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения. Он пообещал гражданам, что в связи с протестами в Сербии власти предпримут решительные действия через три-четыре дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

https://ria.ru/20250821/serbiya-2036670593.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, в мире, сербская прогрессивная партия (спп), протесты, белград (город)