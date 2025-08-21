В Сербии проходит время безумия, заявил Вучич
Вучич назвал ситуацию в Сербии временем безумия и протестов
Александр Вучич
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что в Сербии проходит "время безумия" и протестов, чьи организаторы должны будут показать свое лицо.
"Проходит время безумия, в головах людей, где нет ничего рационального. Когда покажут лицо, потому что сейчас они полностью обезличенные, не окажется никого, кого люди воображают, люди создали в головах сказку о них, неких добрых людях, якобы студентах, о том, об этом. А когда их спрашиваете - кто будет управлять страной, кто будет решать проблемы, кто будет гарантировать безопасность и стабильность, у них нет на это ответа", - заявил Вучич в своем Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).
Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и экс-премьер Милош Вучевич призвал граждан выйти в среду на мирные собрания на фоне массовых протестов оппозиции.
Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что мирные собрания граждан против протестов и беспорядков в Сербии и в поддержку властей страны собрали в 49 городах 33 тысяч человек, собрания прошли без инцидентов.
Граждане собрались в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах с национальными флагами и транспарантами "против блокирования (учреждений и инфраструктуры – ред." и в поддержку властей.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.
Во вторник прошло заседание совета национальной безопасности во главе с президентом, по итогам не сделано заявлений и не выпущено официальное сообщение.
Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.
Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
